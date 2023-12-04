Многие люди, глядя в телефон, часто наклоняют голову вниз. Однако такая поза может негативно сказаться на здоровье шеи и позвоночника.

Врач Сергей Малоземов рассказал, что при наклоне головы увеличивается нагрузка на шейные позвонки. Если держать такую позу долго, это может привести к болям в шее и плечах, а в некоторых случаях даже к остеохондрозу.

Также, наклон головы сужает позвоночный канал в шейном отделе, что приводит к сдавливанию нервов и кровеносных сосудов. Это вызывает головные боли, головокружение, может ухудшиться зрение и слух.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, рекомендуется держать голову прямо, а экран телефона или книгу поднимать на уровень глаз.