5 скрытых признаков обструктивного апноэ сна

Если вы храпите на весь дом, возможно, вы страдаете от обструктивного апноэ сна, или ОАС, — потенциально опасного состояния, при котором люди перестают дышать на 10 секунд и более.

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Это состояние связано с уменьшением объема мозга, повреждением коммуникационных путей в белом веществе мозга и даже с трехкратным увеличением риска смерти по любой причине. По данным Американской академии медицины сна, если не лечить обструктивное апноэ во сне, повышается риск развития гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, депрессии и даже ранней смерти.

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Вы можете не знать, что у вас обструктивное апноэ сна, если только кто-то не расскажет вам о ваших ночных храпах. Вот почему партнерам и друзьям важно говорить об этом и призывать храпящих обратиться за медицинской помощью.

Но что делать, если помимо храпа у вас есть странный или причудливый симптом? Вы и ваши близкие могут даже не подозревать о том, что вы в опасности, и заболевание может оставаться недиагностированным годами.

"Рамблер" приводит пять неочевидных признаков обструктивного апноэ сна, на которые следует обратить внимание.

Ночная потливость

Существует множество причин, по которым люди могут потеть по ночам. Может быть слишком жарко. Некоторые лекарства могут вызывать ночную потливость, а также рак, проблемы со щитовидной железой, грипп и бактериальные инфекции, начало климактерических симптомов, по данным клиники Майо.

Но исследования показали, что около 30 % людей с обструктивным апноэ сна отмечают ночную потливость.

Это происходит потому, что тело не получает достаточно кислорода, и человек впадает в симпатический режим "бей или беги", что вызывает ночную потливость. Исследование показало, что у людей с ОАС, страдающих ночной потливостью, помимо обструктивного апноэ сна, чаще всего наблюдается низкий уровень кислорода.

По словам экспертов, апноэ сна может привести к тому, что вы будете просыпаться уставшими, испытывать трудности с регулированием эмоций и страдать от тумана в мозгу.

Частые пробуждения

Многие люди встают ночью, чтобы опорожнить мочевой пузырь - это может быть вызвано чрезмерным употреблением алкоголя, диабетом, отеками, высоким кровяным давлением, приемом некоторых лекарств, беременностью, проблемами с простатой и даже употреблением большого количества жидкости перед сном, согласно данным Cleveland Clinic.

Вставание не менее двух раз за ночь для мочеиспускания — это называется ноктурией — также может быть признаком обструктивного апноэ сна.

В одном из исследований было обнаружено, что около 50 % пациентов с ОАС страдают ноктурией, и они отметили, что лечение этого расстройства сна позволило сократить количество пробуждений.

Бруксизм

Скрежетание или стискивание зубов во время сна называется бруксизмом, и это тоже может быть признаком обструктивного апноэ сна.

Тревожность и другие факторы могут вызывать бруксизм, но распространенной причиной является обструктивное апноэ сна. Существует теория его возникновения — дыхательные пути становятся непроходимыми, поэтому мышцы рта и челюсти двигаются, пытаясь освободить заблокированные дыхательные пути.

Если не носить капы при бруксизме, то может развиться дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, а это может привести к другим проблемам, например, к головным болям.

Утренние головные боли

Исследования выявили связь между наличием обструктивного апноэ сна и головной болью при пробуждении.

Как правило, они возникают ежедневно или в большинстве дней недели и могут продолжаться в течение нескольких часов после пробуждения утром. Причина головных болей не установлена и может быть многофакторной.

Головные боли, вызванные обструктивным апноэ сна, не приводят к тошноте или повышенной чувствительности к свету и звуку. Вместо этого они представляют собой давящее ощущение с обеих сторон лба, которое длится около 30 минут, согласно исследованию, проведенному в июне 2015 года.

Депрессия, усталость и бессонница

Некоторые симптомы обструктивного апноэ сна могут маскироваться под проблемы с психическим здоровьем, спутанность сознания или другие проблемы со сном.

Сон влияет на нашу способность думать, реагировать, запоминать и решать проблемы. Если вас разбудит обструктивное апноэ сна, вам будет трудно снова заснуть. Человек может заподозрить бессонницу, не понимая, что причиной пробуждений может быть другая проблема.