3 вопроса доктору о давлении: как понизить его без лекарств и какое считается нормальным
Повышенное давление, или гипертония — состояние, с которым сталкивается каждый третий взрослый житель планеты. Само по себе, оно не всегда представляет опасность, но может привести к серьезным последствиям для здоровья. Особенно если долго игнорировать это состояние.
Врач Игорь Видяскин рассказывает отвечает на три вопроса об артериальном давлении.
Какое давление считается повышенным
- оптимальное артериальное давление — 100-119/60-79 мм рт.ст.;
- нормальное — 120-129/80-84 мм рт.ст.;
- высокое нормальное — 130-139/85-89 мм рт.ст.
Показатели выше 140/90 мм рт. ст. говорят о повышении давления и наличии артериальной гипертонии. Для пожилых пациентов старше 70 лет с целью профилактики эпизодов гипотонии (пониженного артериального давления) рекомендуется придерживаться диапазона 130-139/70-79 мм рт.ст.
Что значит, если у человека регулярно повышенное давление
Примерно в 5% случаев у артериальной гипертонии есть причина. Например, заболевание почек, гормональные нарушения или патология некоторых сосудов. В таком случае говорят о вторичной артериальной гипертензии.
В большинстве же случаев встречается первичная гипертензия — повышенное артериальное давление при отсутствии специфической причины.
- пожилой возраст;
- ожирение;
- избыточное употребление поваренной соли;
- недостаток физической активности;
- злоупотребление алкоголем,;
- курение;
- наследственность и некоторые другие факторы.
Можно ли снизить давление без таблеток
Можно. При незначительном повышении давления рекомендуется изменение образа жизни.
- Ведите здоровый образ жизни, включающий регулярные физические упражнения и правильное питание.
- Ограничьте потребление соли, избегайте жирной и высококалорийной пищи, ешьте больше овощей, фруктов, орехов, рыбы, молочных и цельнозерновых продуктов.
- Следите за весом и стремитесь к оптимальному индексу массы тела.
- Избегайте стрессовых ситуаций и учитесь расслабляться при помощи медитаций, йоги или других методов.
- Ограничьте употребление алкоголя и откажитесь от курения.
- Придерживайтесь рекомендаций врача и систематически контролируйте артериальное давление.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как снизить артериальное давление без лекарств.