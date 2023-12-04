3 вопроса доктору о давлении: как понизить его без лекарств и какое считается нормальным

Повышенное давление, или гипертония — состояние, с которым сталкивается каждый третий взрослый житель планеты. Само по себе, оно не всегда представляет опасность, но может привести к серьезным последствиям для здоровья. Особенно если долго игнорировать это состояние.

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Врач Игорь Видяскин рассказывает отвечает на три вопроса об артериальном давлении.

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Какое давление считается повышенным

оптимальное артериальное давление — 100-119/60-79 мм рт.ст.;

нормальное — 120-129/80-84 мм рт.ст.;

высокое нормальное — 130-139/85-89 мм рт.ст. Согласно классификации ВОЗ:

Показатели выше 140/90 мм рт. ст. говорят о повышении давления и наличии артериальной гипертонии. Для пожилых пациентов старше 70 лет с целью профилактики эпизодов гипотонии (пониженного артериального давления) рекомендуется придерживаться диапазона 130-139/70-79 мм рт.ст. Видяскин Игорь Васильевич Врач-терапевт клиники "Мпрофико" на Земляном Валу

Что значит, если у человека регулярно повышенное давление

Примерно в 5% случаев у артериальной гипертонии есть причина. Например, заболевание почек, гормональные нарушения или патология некоторых сосудов. В таком случае говорят о вторичной артериальной гипертензии. Видяскин Игорь Васильевич Врач-терапевт клиники "Мпрофико" на Земляном Валу

В большинстве же случаев встречается первичная гипертензия — повышенное артериальное давление при отсутствии специфической причины.

пожилой возраст;

ожирение;

избыточное употребление поваренной соли;

недостаток физической активности;

злоупотребление алкоголем,;

курение;

наследственность и некоторые другие факторы. Тем не менее выявлен ряд факторов, которые тесно связаны с повышением давлением:

Можно ли снизить давление без таблеток

Можно. При незначительном повышении давления рекомендуется изменение образа жизни. Видяскин Игорь Васильевич Врач-терапевт клиники "Мпрофико" на Земляном Валу

Ведите здоровый образ жизни, включающий регулярные физические упражнения и правильное питание.

Ограничьте потребление соли, избегайте жирной и высококалорийной пищи, ешьте больше овощей, фруктов, орехов, рыбы, молочных и цельнозерновых продуктов.

Следите за весом и стремитесь к оптимальному индексу массы тела.

Избегайте стрессовых ситуаций и учитесь расслабляться при помощи медитаций, йоги или других методов.

Ограничьте употребление алкоголя и откажитесь от курения.

Придерживайтесь рекомендаций врача и систематически контролируйте артериальное давление.

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