Кардиолог перечислил способы снизить давление без препаратов

— Также я рекомендую выполнять движение стопами от себя — на себя. Можно сидя, лежа или стоя, если другой возможности нет. Делайте только все плавно — стучать пятками по полу не нужно! Это разрушает клапанный венозный аппарат нижних конечностей, — рассказал кардиолог.