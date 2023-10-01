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Кардиолог Хорошев перечислил способы снизить давление без препаратов

Сердечно-сосудистый хирург и врач общей практики Владимир Хорошев рассказал, как снизить артериальное давление, не прибегая к помощи лекарственных средств. Его рекомендации опубликовало издание "Вечерняя Москва".

Кардиолог перечислил способы снизить давление без препаратов
© Unsplash

Высокое давление ведет к опасным для жизни последствиям и способно спровоцировать аневризму аорты, инсульт или инфаркт.

Специалист отметил, что чаще всего причинами повышения артериального давления становятся хронические стрессы, вредные привычки, сидячий образ жизни, лишний вес и неправильное питание.

Хорошев посоветовал тем, кто имеет проблемы с давлением, меньше употреблять красного мяса и отдавать предпочтение овощам – кабачкам, тыкве и баклажанам.

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Помимо этого врач советует выполнять простые упражнения, которые благотворно влияют на показатели артериального давления и самочувствие.

Одним из таких является легкое круговое поглаживание подушечки большого пальца, как утверждает Хорошев. По его словам, такой прием приводит в норму все показатели почти моментально.

— Также я рекомендую выполнять движение стопами от себя — на себя. Можно сидя, лежа или стоя, если другой возможности нет. Делайте только все плавно — стучать пятками по полу не нужно! Это разрушает клапанный венозный аппарат нижних конечностей, — рассказал кардиолог.

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