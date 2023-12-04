Психологи предупредили о взаимосвязи COVID-19 и панических атак

После выздоровления от коронавирусной инфекции некоторые пациенты начинают жаловаться на панические атаки, которые до сих пор могли их никогда не беспокоить. Почему так происходит, сообщают "Вести Подмосковья" с ссылкой на мнения психологов.

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Как объяснила психолог Евгения Морозова, COVID-19 является нейротоксичным вирусом, который значительно отражается на работе сосудов и в том числе способен вызвать повышенную тревожность. Следует понимать, что длительное пребывание в подобном состоянии может перерасти в депрессию.

"Важно опираться не на страх и тревогу, а на реальные факты – самочувствие улучшилось, болезнь отступила", – посоветовала специалист.

Причиной панической атаки является психическая травма, которая при определенных обстоятельствах "приводится в действие", обратил внимание психолог Илья Михеев. В случае с коронавирусом, например, человек может тяжело заболеть сам либо пережить смерть близкого человека от этого недуга, что отразится на его психическом состоянии.

При появлении панических атак нужно обратиться за помощью к специалисту, резюмировали эксперты. Психиатр при необходимости пропишет антидепрессанты, а психотерапевт поможет проработать повышенную тревогу.