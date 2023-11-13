Почему после 50 лет часто появляются синяки

У пожилых людей на теле часто появляются синяки, при этом они могут не помнить, что ударялись обо что-то или падали.

© ru.123rf.com

Большинство из легких кровоподтеков безвредны и проходят без лечения. Однако иногда они могут быть признаком более серьезной проблемы. Почему образуются синяки и когда они могут быть опасны? Рассказываем в материале "Рамблера".

Видео дня

Большинство синяков образуется, когда мелкие кровеносные сосуды (капилляры) вблизи поверхности кожи повреждаются в результате удара или травмы. Когда это происходит, кровь вытекает из сосудов и первоначально появляется в виде темного пятна. В конце концов, организм повторно впитывает кровь, и синяк исчезает. С возрастом заживление происходит медленнее.

Некоторые люди, особенно женщины, более склонны к образованию синяков, чем другие. Когда люди становятся старше, кожа становится тоньше и теряет часть защитного жирового слоя, который помогает защитить кровеносные сосуды от повреждений.

Образование небольших синяков на теле могут провоцировать и некоторые лекарства, которые снижают способность крови к свертыванию. К ним относятся:

аспирин;

ибупрофен;

напроксен натрия;

антикоагулянтные препараты;

антитромбоцитарные средства;

некоторые антибиотики и антидепрессанты.

Местные и системные кортикостероиды, которые назначаются для лечения аллергии, астмы и экземы, истончают кожу, облегчая образование синяков. Некоторые пищевые добавки также могут увеличить риск образования синяков из-за разжижающего кровь эффекта.

Если вы заметили увеличение количества синяков, не прекращайте прием лекарств, но сообщите об этом своему лечащему врачу. Он может скорректировать терапию и отменить прием определенных лекарств или добавок.

Когда синяки сигнализируют о более серьезной проблеме?

Легкие кровоподтеки иногда указывают на серьезное сопутствующее заболевание, например, проблемы со свертываемостью крови или заболевание крови в анамнезе. Обратитесь к врачу, если:

У вас часто появляются большие ушибы, особенно на туловище, спине или лице, и вам кажется, что они образуются без очевидной причины

Синяки появляются внезапно, особенно если вы недавно начали принимать новое лекарство

Эти симптомы могут указывать на:

Низкий уровень компонентов крови, которые способствуют свертыванию крови после травмы

Проблему с функционированием тромбоцитов

Проблемы с белками, которые помогают свертыванию крови