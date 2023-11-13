Почему после 50 лет часто появляются синяки
У пожилых людей на теле часто появляются синяки, при этом они могут не помнить, что ударялись обо что-то или падали.
Большинство из легких кровоподтеков безвредны и проходят без лечения. Однако иногда они могут быть признаком более серьезной проблемы. Почему образуются синяки и когда они могут быть опасны? Рассказываем в материале "Рамблера".
Большинство синяков образуется, когда мелкие кровеносные сосуды (капилляры) вблизи поверхности кожи повреждаются в результате удара или травмы. Когда это происходит, кровь вытекает из сосудов и первоначально появляется в виде темного пятна. В конце концов, организм повторно впитывает кровь, и синяк исчезает. С возрастом заживление происходит медленнее.
Некоторые люди, особенно женщины, более склонны к образованию синяков, чем другие. Когда люди становятся старше, кожа становится тоньше и теряет часть защитного жирового слоя, который помогает защитить кровеносные сосуды от повреждений.
Образование небольших синяков на теле могут провоцировать и некоторые лекарства, которые снижают способность крови к свертыванию. К ним относятся:
- аспирин;
- ибупрофен;
- напроксен натрия;
- антикоагулянтные препараты;
- антитромбоцитарные средства;
- некоторые антибиотики и антидепрессанты.
Местные и системные кортикостероиды, которые назначаются для лечения аллергии, астмы и экземы, истончают кожу, облегчая образование синяков. Некоторые пищевые добавки также могут увеличить риск образования синяков из-за разжижающего кровь эффекта.
Если вы заметили увеличение количества синяков, не прекращайте прием лекарств, но сообщите об этом своему лечащему врачу. Он может скорректировать терапию и отменить прием определенных лекарств или добавок.
Когда синяки сигнализируют о более серьезной проблеме?
Легкие кровоподтеки иногда указывают на серьезное сопутствующее заболевание, например, проблемы со свертываемостью крови или заболевание крови в анамнезе. Обратитесь к врачу, если:
- У вас часто появляются большие ушибы, особенно на туловище, спине или лице, и вам кажется, что они образуются без очевидной причины
- Синяки появляются внезапно, особенно если вы недавно начали принимать новое лекарство
Эти симптомы могут указывать на:
- Низкий уровень компонентов крови, которые способствуют свертыванию крови после травмы
- Проблему с функционированием тромбоцитов
- Проблемы с белками, которые помогают свертыванию крови
Чтобы выяснить причину синяков, врач может провести медицинский осмотр, проверить уровень тромбоцитов в крови или провести тесты, которые измеряют время, необходимое крови для свертывания.