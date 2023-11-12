Что такое апноэ сна и чем оно опасно

Апноэ - это распространенное расстройство сна, характеризующееся кратковременными перебоями дыхания во время сна. Эти эпизоды обычно длятся 10 секунд или более и повторяются неоднократно в течение ночи. Согласно статистике, от остановок дыхания во сне страдают примерно 3-7% мужчин и 2-5% женщин.

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Рассказываем об этом заболевании подробнее в материале "Рамблера".

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Люди с апноэ частично просыпаются, поскольку им трудно дышать, но они не осознают этого, когда просыпаются утром. Чаще всего это расстройство встречается у мужчин, а также у людей с лишним весом и ожирением.

Наиболее распространенным типом является обструктивное апноэ сна, которое вызвано расслаблением мягких тканей в задней части горла, которые блокируют прохождение воздуха.

Существует также центральное апноэ, вызванное нарушениями в сигналах мозга о дыхании. У большинства людей сочетаются оба типа этого заболевания.

Симптомы

Характерным симптомом этого расстройства является чрезмерная дневная сонливость, а также:

Беспокойный сон

Громкий храп с периодами тишины, за которыми следуют судорожные вздохи

Засыпание в течение дня

Утренние головные боли

Проблемы с концентрацией внимания

Раздражительность

Забывчивость

Изменения настроения или поведения

Тревога

Не всегда при данных симптомах выявляется апноэ сна, тем не менее, при их наличии рекомендуется обратиться к врачу.

Лечение

Существует множество методов лечения апноэ. Они зависят от истории болезни человека и тяжести расстройства. Большинство схем лечения начинаются с изменения образа жизни. Врачи рекомендуют:

Избегать употребления алкоголя и лекарств, расслабляющих центральную нервную систему (например, седативных средств и миорелаксантов)

Снизить вес

Бросить курить

Некоторые используют специальные подушки, которые не позволяют им спать на спине, или приспособления для полости рта, чтобы держать дыхательные пути открытыми во время сна.

Большинству людей достаточно этих консервативных методов, чтобы справиться с апноэ. Однако существуют и другие методы лечения. Например, хирургические процедуры по удалению тканей и расширению дыхательных путей. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило хирургически имплантируемое устройство, которое помещается в верхнюю часть грудной клетки для мониторинга дыхательных сигналов человека во время сна и стимуляции нерва для восстановления равномерного дыхания. Некоторым людям может потребоваться комбинация методов лечения для успешного лечения апноэ во сне.

Чем опасно апноэ сна?