Что такое центральный болевой синдром

Центральный болевой синдром - это неврологическое состояние, вызванное повреждением или дисфункцией центральной нервной системы (ЦНС).

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Рассказываем, что это за заболевание, почему оно возникает и как лечится, в материале "Рамблера".

Причины центрального болевого синдрома

ЦНС включает в себя головной мозг, ствол головного мозга и спинной мозг. Причиной их повреждения могут быть:

Инсульт

Рассеянный склероз

Опухоли

Эпилепсия

Травма головного или спинного мозга

Болезнь Паркинсона

Симптомы

Боль, связанная с центральным болевым синдромом, у разных людей проявляется по-разному в зависимости от причины повреждения ЦНС. Центральный болевой синдром может поражать большую часть тела или только определенные области, например, руки и ноги. Боль, как правило, постоянная, может быть умеренной или сильной по интенсивности и часто усиливается из-за:

Прикосновений

Движений

Эмоций

Перепадов температуры, чаще - холода

Люди с центральным болевым синдромом испытывают один или несколько типов болевых ощущений, наиболее распространенным из которых является сильное жжение. Наряду с этим также могут быть:

Ощущение "покалывания”

Давящая, раздирающая или ноющая боль

Краткие, невыносимые приступы острой боли, похожие на зубную боль, когда зонд воздействует на оголенный нерв

Также может появляться онемение некоторых частей тела, например, кистей или ступней.

Центральный болевой синдром часто начинается вскоре после травмы или повреждения, которые его вызвали. Также он может проявляться в течение месяцев или даже лет, особенно если это связано с инсультом.

Лечение