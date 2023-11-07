Что такое синдром взрывающейся головы

Вопреки своему названию синдром взрывающейся головы не связан напрямую с головной болью. Данным термином медики обозначают расстройство сна.

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Пациенты, страдающие от этого синдрома, в момент засыпания или пробуждения нередко слышат громкий звук, напоминающий взрыв, выстрел или гром. Подчас этот звук сопровождается вспышками света и мышечными спазмами, словно голова взрывается изнутри.

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Подробнее о том, почему возникает синдром взрывающейся головы и можно ли от него избавиться, читайте в материале "Рамблера".

Что провоцирует синдром

Мигрень

Эксперты сходятся во мнении, что мигрень является одной из самых частых причин синдрома взрывающейся головы. Но виной всему не сама мигрень, а аура, которая возникает перед приступом. Ученые по сей день не установили точные причины развития ауры, но согласно одной из теорий, аура возникает в ходе резкого сужения сосудов головного мозга, а после их резкого расширения. За счет этого ухудшается кровоснабжение мозга.

Побочный эффект медикаментов

Врачи назначают пациентам селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или бензодиазепины для улучшения работы нейромедиаторов. Если пациент внезапно прекращает прием данных препаратов, он может столкнуться с нарушениями в работе нейромедиаторов. Это чревато неправильной обработкой информации в мозге, что и приводит к синдрому взрывающейся головы.

Стресс

Серьезный стресс может стать причиной изменений в активности нервных клеток, которые отвечают за восприятие звуков. В связи с этим нейроны становятся более склонными к аномальным сигналам, которые мозг может трактовать как громкие звуки или взрывы.

Болезни уха

В частности, к синдрому взрывающейся головы приводят нарушения работы евстахиевой трубы, разрыв мембраны внутренних структур уха и повреждение барабанной перепонки. В ходе данных недугов происходят изменения в восприятии звуков и их некорректная обработка. В этом случае синдром проходит после выздоровления.

Как бороться с синдромом

Синдром взрывающейся головы является следствием тех или иных неполадок в организме. Поэтому для того, чтобы избавиться от синдрома, для начала необходимо выявить первопричину.

Если даже после избавления от недуга, который спровоцировал синдром, симптомы продолжают возникать, врач может выписать необходимые лекарства.

Как предотвратить приступы

По мнению специалистов, приступы могут стать реже, а затем и вовсе сойти на нет, если нервная система будет раздражаться как можно реже.