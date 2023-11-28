Кардиолог назвал важный признак наличия проблем с сердцем

Боль в груди — опасный признак того, что с сердцем не все в порядке, считает кардиолог-аритмолог кардиологического отделения для лечения больных с острым коронарным синдромом ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России Глеб Андреев.

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Об этом он рассказал «Вестям Подмосковья».

Боль в груди Андреев разделил на тупую и ноющую, от такой боли пациент может страдать регулярно или во время стресса или физических нагрузок. Боль в груди также часто сопровождает одышкой, болью в руке, шее или нижней челюсти.

По словам врача, сердечники часто называют такую боль давлением в груди.

«Кроме того, на проблемы с сердцем указывают обмороки, затрудненное дыхание, чувство утомленности или нехватки воздуха даже в состоянии покоя, необычные сердцебиения (нерегулярное и учащенное), ухудшение физической выносливости и постоянная усталость, а также отеки в щиколотках и ступнях», — отмечает Андреев.

Однако такая боль не всегда означает проблемы с сердечно-сосудистой системой, этот симптом может сигнализировать о наличии других заболеваний. Поэтому Андреев советует всегда прислушиваться к рекомендациям лечащего врача.