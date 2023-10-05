Остеопороз: симптомы, причины, лечение

Остеопороз представляет собой снижение плотности костной ткани, в результате которого повышается риск переломов даже при минимальном физическом воздействии. Согласно усредненным данным, этим недугом страдают более 200 миллионов человек во всем мире.

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Подробнее о симптомах, причинах и лечение патологии – в материале "Рамблера".

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Симптомы

Коварность остеопороза заключается в том, что его сложно выявить на ранней стадии. Заболевание, как правило, диагностируется уже после того, как пациент получил травму.

Характерными симптомами остеопороза считаются сильные болевые ощущения в позвоночнике и конечностях без видимой нагрузки на них – например, при нагибании, ходьбе или удержании относительно легкого предмета. Также иногда пациенты жалуются на частые судороги, напряжение в мышцах, неприятные ощущения между лопатками.

Выделяются и другие, менее очевидные симптомы недуга. К ним можно отнести ломкость волос и ногтей, проблемы с зубами, беспричинное снижение веса и даже изжогу.

Причины

Выделяется первичный и вторичный остеопороз. В первом случае он возникает самостоятельно, а не является следствием других серьезных заболеваний. Например, сюда можно отнести менопаузу или старение, то есть естественные для организма процессы.

Во втором случае остеопороз развивается из-за сбоев в организме, вредных привычек и конкретных заболеваний. Спровоцировать недуг могут, например, анемия, лейкоз, сахарный диабет, ревматоидный артрит, муковисцидоз, остеогенез и др. Также важно иметь в виду, что на состояние костной ткани влияет дефицит полезных микроэлементов, в том числе витаминов А и D.

Лечение

Для лечения остеопороза пациенту могут быть назначены лекарственные препараты (медикаменты, которые усиливают синтез костной ткани, недостающие организму витамины и др.), лечебная физкультура, физиотерапия, лазерная терапия. Зачастую специалисты рекомендуют скорректировать рацион питания, например, начать потреблять большее количество продуктов с содержанием кальция и других необходимых микроэлементов.

В некоторых случаях требуется хирургическое вмешательство.

Согласно результатам одного ранее проведенного исследования, ежедневное потребление 200–250 мл молока связано со снижением риска переломов на 5% и более. Ученые также выявили, что комбинация кальция и витамина D более эффективна в сравнении с действием каждого из них по отдельности.