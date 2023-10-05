Остеопороз: симптомы, причины, лечение
Остеопороз представляет собой снижение плотности костной ткани, в результате которого повышается риск переломов даже при минимальном физическом воздействии. Согласно усредненным данным, этим недугом страдают более 200 миллионов человек во всем мире.
Подробнее о симптомах, причинах и лечение патологии – в материале "Рамблера".
Симптомы
Коварность остеопороза заключается в том, что его сложно выявить на ранней стадии. Заболевание, как правило, диагностируется уже после того, как пациент получил травму.
Характерными симптомами остеопороза считаются сильные болевые ощущения в позвоночнике и конечностях без видимой нагрузки на них – например, при нагибании, ходьбе или удержании относительно легкого предмета. Также иногда пациенты жалуются на частые судороги, напряжение в мышцах, неприятные ощущения между лопатками.
Выделяются и другие, менее очевидные симптомы недуга. К ним можно отнести ломкость волос и ногтей, проблемы с зубами, беспричинное снижение веса и даже изжогу.
Причины
Выделяется первичный и вторичный остеопороз. В первом случае он возникает самостоятельно, а не является следствием других серьезных заболеваний. Например, сюда можно отнести менопаузу или старение, то есть естественные для организма процессы.
Во втором случае остеопороз развивается из-за сбоев в организме, вредных привычек и конкретных заболеваний. Спровоцировать недуг могут, например, анемия, лейкоз, сахарный диабет, ревматоидный артрит, муковисцидоз, остеогенез и др. Также важно иметь в виду, что на состояние костной ткани влияет дефицит полезных микроэлементов, в том числе витаминов А и D.
Лечение
Для лечения остеопороза пациенту могут быть назначены лекарственные препараты (медикаменты, которые усиливают синтез костной ткани, недостающие организму витамины и др.), лечебная физкультура, физиотерапия, лазерная терапия. Зачастую специалисты рекомендуют скорректировать рацион питания, например, начать потреблять большее количество продуктов с содержанием кальция и других необходимых микроэлементов.
В некоторых случаях требуется хирургическое вмешательство.
Согласно результатам одного ранее проведенного исследования, ежедневное потребление 200–250 мл молока связано со снижением риска переломов на 5% и более. Ученые также выявили, что комбинация кальция и витамина D более эффективна в сравнении с действием каждого из них по отдельности.
Первый микроэлемент содержится в больших количествах в сырах, орехах, сухофруктах, яйцах, бобовых и молочных продуктах. Витамином D, в свою очередь, богаты рыба, яичные желтки, грибы, овощи, фрукты и др.