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Ученые выяснили, как размер зарплаты повышает риск инфаркта

Денежное вознаграждение за работу может сказываться на риске возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Super.ru.

Канадские ученые провели эксперимент, который длился порядка восемнадцати лет и охватил более тысячи респондентов. Участники исследования, которые работали в стрессе в условиях ограниченного времени, страдали от риска сердечных заболеваний на 50% больше, чем те, кто трудился в спокойной обстановке.

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Однако такая статистика касается только мужчин. Влияние заработной платы на здоровье женщины обнаружено не было.

Ранее мы рассказывали о том, как заставить себя работать, если совсем не хочется.

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