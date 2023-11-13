Ученые выяснили, как размер зарплаты повышает риск инфаркта

Денежное вознаграждение за работу может сказываться на риске возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Super.ru.

Канадские ученые провели эксперимент, который длился порядка восемнадцати лет и охватил более тысячи респондентов. Участники исследования, которые работали в стрессе в условиях ограниченного времени, страдали от риска сердечных заболеваний на 50% больше, чем те, кто трудился в спокойной обстановке.

Однако такая статистика касается только мужчин. Влияние заработной платы на здоровье женщины обнаружено не было.