Ученые из американского Университета Джонса Хопкинса провели исследование, в ходе которого было выявлено, что размер манжеты может искажать данные об артериальном давлении.

Манжета тонометра должна соответствовать окружности плеча. Если она слишком мала, то будет сдавливать артерию сильнее, чем нужно, что приведет к завышенным показаниям артериального давления. Наоборот, если манжета велика для данного плеча, она может не создавать достаточного давления для полной остановки кровотока в артерии. Это также исказит результат измерения в сторону занижения показателей.