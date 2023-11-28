Эксперты из Университета Ньюкасла проанализировали данные о последствиях для здоровья соблюдения рекомендаций Всемирного фонда исследования рака (WCRF) и Американского института исследования рака (AICR) по образу жизни, принятых в 2018 году.

Результаты исследования показали, что соблюдение здорового образа жизни, включая поддержание здорового веса тела и употребление ограниченного количества красного мяса и обработанных мясных продуктов, таких как бекон, помогает предотвратить несколько форм заболевания.

Примерно 40% всех видов рака связаны с поддающимися изменению факторами образа жизни, такими как недостаточная физическая активность, употребление табака, ожирение, неправильное питание и употребление алкоголя, что говорит о том, что многие случаи можно предотвратить.

Ученые обнаружили, что прирост на 1 пункт в баллах, используемых для оценки соблюдения этих рекомендаций по профилактике рака, приводит к снижению риска рака кишечника на 12 %, рака груди — на 11 %, а рака легких — на 8 %.

"Доказательства влияния факторов образа жизни более убедительны для некоторых видов рака. Например, употребление большого количества красного и переработанного мяса повышает риск развития рака кишечника, а употребление алкоголя может повысить риск развития рака груди, кишечника и пищевода", — отмечает доктор Фиона Малкомсон, преподаватель кафедры питания человека в Исследовательском центре питания человека и физических упражнений Университета Ньюкасла.

Однако существуют и другие неустранимые факторы, такие как семейная история рака и воздействие окружающей среды, которые также могут влиять на риск развития заболевания.

Ученые провели систематический обзор и мета-анализ 18 опубликованных исследований, в которых изучались ассоциации между соблюдением рекомендаций 2018 года и заболеваемостью различными видами рака.

Рекомендации WCRF/AICR по профилактике рака — это выводы независимой группы экспертов, представляющие собой комплекс мер по выбору здорового образа жизни, которые в совокупности могут повлиять на вероятность развития рака у человека.

Рекомендации следующие:

поддерживать здоровый вес;

быть физически активным;

употреблять в пищу продукты, богатые цельнозерновыми злаками, овощами, фруктами и бобовыми;

ограничить потребление фастфуда и других обработанных продуктов с высоким содержанием жира, крахмала и сахара

ограничить потребление красного мяса и переработанного мяса;

ограничить потребление подслащенных напитков с высоким содержанием сахара;

ограничить потребление алкоголя;

не использовать биологически активные добавки для профилактики рака;

для матерей: кормить ребенка грудью, если это возможно;

после постановки диагноза рака: следуйте рекомендациям WCRF/AICR, если это возможно.