Названы неочевидные признаки опасного вида рака

Ангиосаркома — это редкий вид рака, который может возникать на любом участке тела, даже сердце, но чаще всего встречается на коже головы и шеи. О симптомах ангиосаркомы сообщает Pronews.

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Симптомы могут варьироваться в зависимости от места возникновения рака.

Нередко ангиосаркома возникает на волосистой части головы. Симптомами этой формы являются:

Приподнятый участок кожи, похожий на синяк.

След, похожий на синяк, который со временем увеличивается.

Шрам, который может кровоточить при почесывании или ушибе.

Отек кожи вокруг рубца.

Когда ангиосаркома поражает органы, такие как печень или сердце, она часто вызывает боль.

Ангиосаркома возникает, когда в клетках, образующих выстилку кровеносного или лимфатического сосуда, происходят изменения в ДНК.

Эти изменения (злокачественные мутации) заставляют клетки быстро размножаться. Таким образом, раковые клетки продолжают жить, в то время как здоровые клетки уже погибают.

В результате образуется скопление раковых клеток, которые могут вырасти за пределы кровеносного или лимфатического сосуда.