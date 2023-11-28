Названы неочевидные признаки опасного вида рака

Ангиосаркома — это редкий вид рака, который может возникать на любом участке тела, даже сердце, но чаще всего встречается на коже головы и шеи. О симптомах ангиосаркомы сообщает Pronews.

Названы неочевидные признаки опасного вида рака
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Симптомы могут варьироваться в зависимости от места возникновения рака.

Нередко ангиосаркома возникает на волосистой части головы. Симптомами этой формы являются:

  • Приподнятый участок кожи, похожий на синяк.
  • След, похожий на синяк, который со временем увеличивается.
  • Шрам, который может кровоточить при почесывании или ушибе.
  • Отек кожи вокруг рубца.

Когда ангиосаркома поражает органы, такие как печень или сердце, она часто вызывает боль.

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Ангиосаркома возникает, когда в клетках, образующих выстилку кровеносного или лимфатического сосуда, происходят изменения в ДНК.

Эти изменения (злокачественные мутации) заставляют клетки быстро размножаться. Таким образом, раковые клетки продолжают жить, в то время как здоровые клетки уже погибают.

В результате образуется скопление раковых клеток, которые могут вырасти за пределы кровеносного или лимфатического сосуда.

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