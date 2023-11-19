Ученые: зеленый чай следует пить для профилактики рака
Ученые провели около пяти тысяч исследований и рассказали, для профилактики каких заболеваний необходимо пить зеленый чай. Соответствующие исследования опубликованы в журнале Journal of Medicinal Food.
По словам экспертов, полифенолы, которые содержатся в напитке, могут помочь в профилактике рака молочной железы, колоректального рака, патологии печени, яичников, простаты и полости рта.
Кроме того, зеленый чай улучшает когнитивные функции, снижает риск развития диабета, а также способствует оздоровлению сердца и сосудов.
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