Диетолог назвала факторы, провоцирующие рак желудка

Эксперт заявляет, что большое количество серьезных заболеваний желудка, в том числе и онкологических, вызывает бактерия Helicobacter pylori, передающаяся контактным путем от носителя к здоровому человеку.

По словам специалиста, именно эта бактерия является одной из самых распространённых причин, по которым способен развиваться рак желудка.

«Если у человека в организме есть данная бактерия и он не проводит радиационную терапию, то это всё в конечном итоге может привести к развитию атрофического гастрита и впоследствии к раку желудка», — объяснила Разаренова.

Также врач отметила, что эта бактерия может долго находится в организме и никак не проявлять себя, однако при снижении иммунитета в желудке могут начаться процессы с выработкой бактерией вредного вещества, что повлечет за собой проблемы с функционированием этого органа.