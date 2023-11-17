Диетолог назвала факторы, провоцирующие рак желудка

Диетолог Разаренова назвала факторы, провоцирующие рак желудка
Врач-нутрициолог и гастроэнтеролог Александра Разаренова назвала некоторые из причин развития рака желудка. Ее слова приводит агентство "Регнум".
Эксперт заявляет, что большое количество серьезных заболеваний желудка, в том числе и онкологических, вызывает бактерия Helicobacter pylori, передающаяся контактным путем от носителя к здоровому человеку.
По словам специалиста, именно эта бактерия является одной из самых распространённых причин, по которым способен развиваться рак желудка.
«Если у человека в организме есть данная бактерия и он не проводит радиационную терапию, то это всё в конечном итоге может привести к развитию атрофического гастрита и впоследствии к раку желудка», — объяснила Разаренова.
Также врач отметила, что эта бактерия может долго находится в организме и никак не проявлять себя, однако при снижении иммунитета в желудке могут начаться процессы с выработкой бактерией вредного вещества, что повлечет за собой проблемы с функционированием этого органа.
Ранее "Рамблер" рассказывал о симптомах язвы желудка.