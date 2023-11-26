Врач перечислила симптомы, при которых необходимо обратиться к врачу

Врач Зяблова перечислила симптомы, при которых необходимо обратиться к врачу
Врач Елена Зяблова в разговоре с изданием RT перечислила симптомы, при проявлении которых необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.
По словам специалиста, эти симптомы являются тревожными сигналами, если наблюдаются в течение суток или более:
- тошнота;
- рвота;
- диарея;
- температура тела 38-39 градусов, плохо сбиваемая лекарственными препаратами;
- нарушения речи;
- затрудненное дыхание;
- боли в груди и нарушения сердечного ритма.
Доктор отметила, что нарушения речи могут быть спровоцированы как внутренними причинами, так и сбоями в работе мышц лица.
«Например, при черепно-мозговых травмах может наблюдаться нарушение речевой функции. Однако любую боль не стоит игнорировать, особенно если имеются хронические заболевания. Боли могут сигнализировать об обострении», — пояснила Зяблова.
Эксперт заключила, что проявление любых нежелательных симптомов, которое затянулось на несколько дней, требует обращения к специалисту.
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