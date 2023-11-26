Врач Зяблова перечислила симптомы, при которых необходимо обратиться к врачу

Врач Елена Зяблова в разговоре с изданием RT перечислила симптомы, при проявлении которых необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Врач перечислила симптомы, при которых необходимо обратиться к врачу
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По словам специалиста, эти симптомы являются тревожными сигналами, если наблюдаются в течение суток или более:

  • тошнота;
  • рвота;
  • диарея;
  • температура тела 38-39 градусов, плохо сбиваемая лекарственными препаратами;
  • нарушения речи;
  • затрудненное дыхание;
  • боли в груди и нарушения сердечного ритма.

Доктор отметила, что нарушения речи могут быть спровоцированы как внутренними причинами, так и сбоями в работе мышц лица.

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«Например, при черепно-мозговых травмах может наблюдаться нарушение речевой функции. Однако любую боль не стоит игнорировать, особенно если имеются хронические заболевания. Боли могут сигнализировать об обострении», — пояснила Зяблова.

Эксперт заключила, что проявление любых нежелательных симптомов, которое затянулось на несколько дней, требует обращения к специалисту.

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