Доктор Малышева назвала симптомы, которые могут указывать на гипертонический криз
Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" рассказала о симптомах, которые могут указывать на гипертонический криз.
Гипертонический криз – опасное состояние, которое предшествует инсульту. Симптомы данного состояния: повышение артериального давления, беспричинное чувство страха и повышенная потливость.
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