Малышева рассказала, почему перед глазами появляются мушки

Известный российский врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, по каким причинам появляется такой симптом, как мушки, летающие перед глазами. Все подробности в выпуске "Жить здорово!" на Первом канале.

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По словам специалиста, это может быть связано с деструкцией стекловидного тела. В большинстве случаев мушки не представляют опасности для жизни и здоровья человека. Но сами они не пройдут, удалить их можно только с помощью лазера.

Как объяснил приглашенный эксперт - врач-офтальмолог Михаил Коновалов, стекловидное тело имеет гелеобразную структуру, в которой находятся нитевидные образования, или фибриллы. Они могут склеиваться и отбрасывать тень на сетчатку глаза, что глаз принимает за плавающую мушку. Опасности они не представляют.