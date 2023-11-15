Малышева назвала лучший продукт для укрепления костей

Для укрепления костей важно потреблять достаточное количество аминокислоты под названием лизин. В каких продуктах она содержится в большом количестве, врач Елена Малышева рассказала в эфире программы "Жить здорово!".

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Лизин в том числе способствует формированию коллагена, эластина, а также защите организма от вирусов. Самым богатым данной аминокислотой продуктом является мясо курицы, отметила Малышева.

На втором и третьем местах условного рейтинга расположились тунец и пармезан. Если в них содержится одна суточная норма потребления лизина, то в курице – 1,5.