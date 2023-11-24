Эксперт ЦК НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ Андрей Козлов в интервью RT рассказал об опасности бесконтрольного приема антибиотиков.

По словам медика, если принимать данные препараты без назначения врача, это может привести к резистентности микроорганизмов к целому спектру антибактериальных препаратов. На фоне этого, когда возникает серьезная болезнь, и уже врач назначает пациенту антибиотики, они оказываются неэффективны.

Медик также напомнил, что бесконтрольный прием антибиотиков грозит дисбиотическим состоянием кишечника и других органов, когда полезные микроорганизмы, выполняющие защитные функции, погибают и на их место приходят патогенные и более агрессивные микроорганизмы.

В заключение Козлов подчеркнул, что принимать антибиотики следует строго по назначению врача.