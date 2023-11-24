Врач рассказала, можно ли исправить искривленную перегородку носа без операции: видео
Искривлённая перегородка носа – распространенная проблема, которая может значительно ухудшать качество жизни.
Деформация перегородки затрудняет носовое дыхание, вызывает хроническую заложенность носа и даже головные боли.
Врач-отоларинголог Анастасия Кучма рассказала, что выправление перегородки носа без операции невозможно. Так как необходимо удаление разросшихся частей хрящевой ткани.
Септопластика проводится под общим наркозом и длится около 40 минут. После операции требуется примерно неделя на восстановление. В течение этого периода могут наблюдаться незначительные кровянистые выделения из носа и отёчность. Но затем состояние быстро улучшается.
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