Врач-отоларинголог Анастасия Кучма рассказала, что выправление перегородки носа без операции невозможно. Так как необходимо удаление разросшихся частей хрящевой ткани.

Септопластика проводится под общим наркозом и длится около 40 минут. После операции требуется примерно неделя на восстановление. В течение этого периода могут наблюдаться незначительные кровянистые выделения из носа и отёчность. Но затем состояние быстро улучшается.