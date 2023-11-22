Отоларинголог рассказала, почему закладывает уши при простуде и что с этим делать

Простуда часто сопровождается ринитом, который доставляет дополнительные неудобства в период болезни, сообщает отоларинголог Анна Голота.

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В беседе с “Вечерней Москвой” она рассказала, что носоглотка и слуховая труба соединены анатомически. Когда человек страдает от насморка, полость носа отекает, тем самым сужая просвет слуховой трубы.

По словам врача, проблемы со слухом во время болезни могут быть вызваны вирусным ринитом и назофарингитом, когда воспалена слизистая носа и носоглотки. На слух также влияют тубоотит, который еще называют дисфункцией слуховой трубы, появляется он тоже из-за отека в носу.

Голота отмечает, что экссудативный отит в том числе может сказаться на способности хорошо слышать. Чаще всего им страдают дети.

Отоларинголог посоветовала обратиться к врачу, если с каждым днем заложенность ушей становится только хуже. Врач предупредила, что с помощью капель не получится вернуть слух, действенный способ только один – лечить заложенность носа.

Однако в домашних условиях можно немного облегчить свое состояние. Голота советует имитировать зевание, глотать воду с закрытым носом и использовать жевательную резинку, чтобы снизить заложенность ушей.