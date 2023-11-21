Кровотечение из носа: почему оно происходит и на какие заболевания указывает

Кровотечение из носа может быть вызвано разными факторами. Некоторые из них довольно безобидны, однако в определенных случаях все же стоит насторожиться.

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Как правило, безобидное кровотечение из носа проходит довольно быстро и не требует особого вмешательства. “Рамблер” пообщался с терапевтом Анастасией Тимощенко, чтобы разобраться, какие причины служат кровотечению из носа и как понять, что с этой проблемой пора обратиться к врачу.

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Почему возникает кровотечение из носа

Носовые кровотечение – достаточно частая причина обращения к ЛОР-врачу и даже частая причина госпитализаций в ЛОР-отделения. Носовое кровотечение возникает при нарушении целостности стенки кровеносных сосудов слизистой носа. Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Причины кровотечения из носа

Причины могут быть различные.

Среди них воспаление слизистой носа, формирование корочек и механическое повреждение слизистой. В частности, привычка ковыряться в носу. Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Кровь из носа также может быть вызвана повышением артериального давления, особенно при резком подъеме, нарушением свертываемости крови, в частности, при заболеваниях крови, нарушении работы печени и наследственных гемофилиях.

Кровотечение появляется при травмах носа, как при переломе,так и ушибах, при попадании инородных предметов в полость носа, при пересыхании слизистой и ее травматизации, а также при приеме некоторых лекарственных препаратов. Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Когда необходимо обратиться к врачу