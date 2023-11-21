Кровотечение из носа: почему оно происходит и на какие заболевания указывает
Кровотечение из носа может быть вызвано разными факторами. Некоторые из них довольно безобидны, однако в определенных случаях все же стоит насторожиться.
Как правило, безобидное кровотечение из носа проходит довольно быстро и не требует особого вмешательства. “Рамблер” пообщался с терапевтом Анастасией Тимощенко, чтобы разобраться, какие причины служат кровотечению из носа и как понять, что с этой проблемой пора обратиться к врачу.
Почему возникает кровотечение из носа
Носовые кровотечение – достаточно частая причина обращения к ЛОР-врачу и даже частая причина госпитализаций в ЛОР-отделения. Носовое кровотечение возникает при нарушении целостности стенки кровеносных сосудов слизистой носа.Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
Причины кровотечения из носа
Причины могут быть различные.
Среди них воспаление слизистой носа, формирование корочек и механическое повреждение слизистой. В частности, привычка ковыряться в носу.Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
Кровь из носа также может быть вызвана повышением артериального давления, особенно при резком подъеме, нарушением свертываемости крови, в частности, при заболеваниях крови, нарушении работы печени и наследственных гемофилиях.
Кровотечение появляется при травмах носа, как при переломе,так и ушибах, при попадании инородных предметов в полость носа, при пересыхании слизистой и ее травматизации, а также при приеме некоторых лекарственных препаратов.Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
Когда необходимо обратиться к врачу
Таким образом, эпизодические (редкие носовые кровотечения) могут быть вызваны исключительно ЛОР-патологиями. А частые кровотечения, напротив, связаны с системной патологией. Поэтому частые кровотечения или эпизоды плохо останавливающегося кровотечения требуют обязательного обращения к врачу.Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»