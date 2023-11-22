Врач сообщила, какие болезни приводят к повышенному слюноотделению по ночам

Как правило, течение слюны изо рта во время сна связано с нарушением работы дыхательных путей, уверена врач Мария Беляева.

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В беседе с “Подмосковьем сегодня” она рассказала, что течение слюны во время сна может быть связано с острым и хроническим ринитом, синуситом, искривлением носовой перегородки и особенностями ее строения.

По словам Беляевой, затрудненное дыхание также может быть вызвано увеличением миндалин, у детей в особенности. На слюноотделении во время сна также сказываются изменения в ротовой полости, например, прорезывание зубов.

Врач предупредила, что есть и общие причины такого явления. Среди них нарушение работы нервной системы и прием препаратов, которые сказываются на нормальной глотательной функции.