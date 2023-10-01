Гигиена сна: три правила, которые помогут спать лучше
Последние рекомендации врачей — спать необходимо не меньше семи часов в сутки. Хороший сон помогает сохранить здоровье сердца, нервной системы, не переедать и соответственно снизить риск ожирения и развития диабета второго типа. "Рамблер" расскажет про три правила, которые помогут соблюдать гигиену сна и повысить его качество.
Ученые Гарвардского университета провели исследование и выяснили, что можно безопасно для здоровья сократить сон на пару часов, что может оказаться полезным для занятых людей. Главное — спать правильно.
Спите в полной темноте
Важно не только закрыть окна, но и выключить все синие экраны: отложить телефон и другие мигающие приборы. Постарайтесь добиться, чтобы в течение сна вас ничего не будило. Если вы спите чутко, используйте маску для сна и беруши.
Сократите количество информации перед сном
Часто сон портится из-за тревожности и перевозбуждения. Поэтому важно сократить количество потребляемой перед сном информации. Гораздо лучше заменить просмотр блокбастера чтением книги. И, конечно, лучше не читать новости перед сном. Попробуйте не выяснять отношения перед сном, а оставлять все важные разговоры на утро. Так и эмоций будет меньше, и беседа пройдет более продуктивной.
Старайтесь жить в режиме
Ученые уже давно пришли к выводу, что важно не то время во сколько вы ложитесь и засыпаете, а стабильность этого графика. Допустим, вам не удается ложиться до 12 ночи, но зато вы всегда ложитесь в час — постарайтесь сформировать комфортный для себя график и жить в нем.