Онемение пальцев рук – это довольно распространенная проблема, которая может возникать по разным причинам.

Часто онемение вызвано сдавливанием или нервов, идущих в кисть и пальцы. Это может происходить из-за воспалительных процессов, травм или аномалий развития костно-мышечной системы.

Другой распространенной причиной является повышенный мышечный тонус (гипертонус) в области шеи, плеч и предплечий. Избыточно напряженные мышцы сдавливают нервные стволы, что приводит к онемению пальцев.

Чтобы уменьшить неприятные ощущения в пальцах и предотвратить дальнейшее развитие симптомов, рекомендуется выполнять специальные упражнения для расслабления мышц и восстановления нервной проводимости.