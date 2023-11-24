Упражнения при онемении пальцев рук: видео

Онемение пальцев рук – это довольно распространенная проблема, которая может возникать по разным причинам.

Часто онемение вызвано сдавливанием или нервов, идущих в кисть и пальцы. Это может происходить из-за воспалительных процессов, травм или аномалий развития костно-мышечной системы.

Другой распространенной причиной является повышенный мышечный тонус (гипертонус) в области шеи, плеч и предплечий. Избыточно напряженные мышцы сдавливают нервные стволы, что приводит к онемению пальцев.

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Чтобы уменьшить неприятные ощущения в пальцах и предотвратить дальнейшее развитие симптомов, рекомендуется выполнять специальные упражнения для расслабления мышц и восстановления нервной проводимости.

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