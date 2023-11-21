Сколько нужно заниматься физкультурой для снижения риска смерти

Стало известно, сколько минут в день нужно заниматься физкультурой для снижения риска смерти
В исследовании, опубликованном в British Journal of Sports Medicine, изучался вопрос о том, какой объем физических упражнений необходимо выполнять людям, чтобы снизить риски для здоровья, связанные с длительным пребыванием в сидячем положении.
Исследователи проанализировали данные более 44 000 взрослых среднего и старшего возраста, которые носили фитнес-трекеры от 4 до 14,5 лет.
Участники были разделены на группы в зависимости от того, сколько времени в среднем они проводили в сидячем положении —от 8,5 до 10,5 часов в день. Они также были разделены по времени физической активности умеренной и энергичной интенсивности — в среднем от 8 до 35 минут в день.
За время проведения исследования умер 3 451 участник эксперимента. Результаты показали, что те, кто больше всего времени проводил в сидячем положении, с наибольшей вероятностью умрут от любой причины.
Однако те, кто больше всего времени уделял физической активности умеренной интенсивности, имели такой же риск, как и те, кто меньше всего времени проводил в сидячем положении.
Ученые отметили, что для долгой жизни необходимо заниматься физическими упражнениями по 30-40 минут в день. Это могут быть как, например, бег и плавание, так и садоводство и простая прогулка.
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