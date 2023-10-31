Ученые подсчитали, сколько нужно делать шагов в день, чтобы избежать ранней смерти

Когда речь заходит о панацее, многие называют десять тысяч шагов. Но ученые из Университета Гранады в Испании решили проверить этот факт и выяснили, сколько на самом деле шагов нужно делать ежедневно, чтобы избежать ранней смерти. Об этом пишет издание Daily Mail.

Специалисты пришли к выводу, что не обязательно проходить каждый день десять тысяч шагов. Нагрузку вполне можно снизить, а эффект получить тот же. Ученые проанализировали 12 международных исследований, в которых оценивалось влияние ежедневных шагов на смертность от всех причин среди более чем 110 000 участников. Результаты были опубликованы в журнале Американского колледжа кардиологии.

Оказалось, что риск ранней смерти и сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты и инсульты, снижался у людей, которые походили ежедневно около 2700 шагов - это около двух километров. У тех, кто проходил 7000 шагов, такой риск снижался на 50 процентов, а у тех, кто проходил 8700 шагов, - на 60 процентов. При этом дальнейшее увеличение нагрузки уже не имело серьезного эффекта.