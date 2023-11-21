Терапевт Харлов рассказал, как избежать обморока

Гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов в беседе с изданием Pravda.ru дал советы, как избежать обморока.

По словам медика, порой к обморокам приводит стресс и сильное переутомление. Для профилактики обмороков медик рекомендовал употреблять достаточно соли – она поможет поддерживать давление в крови и скорость метаболизма. Кроме того, Харлов рекомендовал есть сахар:

"В аптеке продают таблетки глюкозы, для них даже рецепта не нужно. Это буквально сахар крови", –объяснил терапевт.

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Медик подчеркнул, что такую таблетку можно выплюнуть сразу же после того, как пройдут симптомы обморока. Это поможет избежать лишнего сахара в крови.

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