Гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов в беседе с изданием Pravda.ru дал советы, как избежать обморока.

По словам медика, порой к обморокам приводит стресс и сильное переутомление. Для профилактики обмороков медик рекомендовал употреблять достаточно соли – она поможет поддерживать давление в крови и скорость метаболизма. Кроме того, Харлов рекомендовал есть сахар:

"В аптеке продают таблетки глюкозы, для них даже рецепта не нужно. Это буквально сахар крови", –объяснил терапевт.

Медик подчеркнул, что такую таблетку можно выплюнуть сразу же после того, как пройдут симптомы обморока. Это поможет избежать лишнего сахара в крови.