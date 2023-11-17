Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал про три признака, которые могут указывать на проблемы с печенью. Об этом пишет "Москва 24".

По словам медика, о заболеваниях печени сигнализирует пожелтение кожи. Это происходит при нарушении производства и выделения билирубина. Он является главным желчным пигментом в составе желчи.

Еще один признак серьезных проблем с печенью – это увеличение живота в объеме. Как объяснил врач, печень начинает расти, а в брюшной полости накапливается жидкость. Это называется асцитом.