Терапевт Хухрев назвал признаки проблем с печенью
Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал про три признака, которые могут указывать на проблемы с печенью. Об этом пишет "Москва 24".
По словам медика, о заболеваниях печени сигнализирует пожелтение кожи. Это происходит при нарушении производства и выделения билирубина. Он является главным желчным пигментом в составе желчи.
Еще один признак серьезных проблем с печенью – это увеличение живота в объеме. Как объяснил врач, печень начинает расти, а в брюшной полости накапливается жидкость. Это называется асцитом.
Третий признак того, что с печенью что-то не так, – это внезапное появление синяков на теле.
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