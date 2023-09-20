Обмороки: причины, симптомы и способы лечения

Потеря сознания может случится с каждым и причины у такой проблемы могут быть совершенно разные. "Рамблер" поговорил с врачом общей практики, бариатрическим хирургом Максимом Елисеевым и узнал, почему возникают обмороки и что делать с этим недугом, если он часто беспокоит.

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Обмороки случаются по разным причинам, эксперт перечислил самые распространенные из них.

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Существует, например, голодный обморок. Это зачастую характерно для лиц, которые придерживаются какой-либо жесткой диеты. Диетическое питание, особенно с выраженным дефицитом калорий, может привести к тому, что во время физической нагрузки или активного движения может произойти кратковременная потеря сознания. Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург

Обморок может быть также связан с таким заболеванием, как сахарный диабет. При снижении глюкозы в крови или при приеме сахароснижающих препаратов, могут возникнуть быстрая утилизация глюкозы и, как следствие, обморочное состояние. В таком случае необходимо вызвать скорую помощь и, если глотательный рефлекс сохранен, дать человеку что-то сладкое, например, сахар. Скорая же помощь в таком случае вводит глюкозу внутривенно.

Еще одна частая причина обмороков, по словам специалиста, — резкое снижение артериального давления. Причин на его снижение может быть много. Изнуряющая физическая активность, последствия солнечного удара, нахождение в месте, где мало кислорода, например, в общественном транспорте. В этом случае надо постараться как можно скорее обеспечить человеку доступ к кислороду и поднять ноги так, чтобы они были выше сердца и головы (это обеспечит приток крови к мозгу) и обратиться за скорой помощью.

Причин обмороков еще достаточно много. И сказать, что в конкретной ситуации может помочь человеку, довольно трудно. Единственное, что нужно помнить, — если вы видите человека, который упал в обморок, необходимо откликнуться на проблему: обеспечить пострадавшему горизонтальное положение, убрать всю стесняющую одежду из зоны грудной клетки, обеспечить приток свежего воздуха, вызвать скорую помощь. Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург