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Обмороки: причины, симптомы и способы лечения

Потеря сознания может случится с каждым и причины у такой проблемы могут быть совершенно разные. "Рамблер" поговорил с врачом общей практики, бариатрическим хирургом Максимом Елисеевым и узнал, почему возникают обмороки и что делать с этим недугом, если он часто беспокоит.

Обмороки: причины, симптомы и способы лечения
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Обмороки случаются по разным причинам, эксперт перечислил самые распространенные из них.

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Существует, например, голодный обморок. Это зачастую характерно для лиц, которые придерживаются какой-либо жесткой диеты. Диетическое питание, особенно с выраженным дефицитом калорий, может привести к тому, что во время физической нагрузки или активного движения может произойти кратковременная потеря сознания.

Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичВрач общей практики, бариатрический хирург

Обморок может быть также связан с таким заболеванием, как сахарный диабет. При снижении глюкозы в крови или при приеме сахароснижающих препаратов, могут возникнуть быстрая утилизация глюкозы и, как следствие, обморочное состояние. В таком случае необходимо вызвать скорую помощь и, если глотательный рефлекс сохранен, дать человеку что-то сладкое, например, сахар. Скорая же помощь в таком случае вводит глюкозу внутривенно.

Еще одна частая причина обмороков, по словам специалиста, — резкое снижение артериального давления. Причин на его снижение может быть много. Изнуряющая физическая активность, последствия солнечного удара, нахождение в месте, где мало кислорода, например, в общественном транспорте. В этом случае надо постараться как можно скорее обеспечить человеку доступ к кислороду и поднять ноги так, чтобы они были выше сердца и головы (это обеспечит приток крови к мозгу) и обратиться за скорой помощью.

Причин обмороков еще достаточно много. И сказать, что в конкретной ситуации может помочь человеку, довольно трудно. Единственное, что нужно помнить, — если вы видите человека, который упал в обморок, необходимо откликнуться на проблему: обеспечить пострадавшему горизонтальное положение, убрать всю стесняющую одежду из зоны грудной клетки, обеспечить приток свежего воздуха, вызвать скорую помощь.

Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичВрач общей практики, бариатрический хирург

Если человек часто падает в обморок, необходимо пройти обследование и вместе со специалистом выяснить причины регулярных потерь сознания.

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