3 неочевидных симптома инфаркта у мужчин после 40 лет назвали врачи
Врачи перечислили неочевидные симптомы, которые могут сигнализировать об инфаркте миокарда у мужчин старше 40 лет. Об этом пишет издание Daily Mail.
После 40 лет мужчины, как и женщины в период менопаузы, особенно подвержены риску развития инфаркта. Причиной этого могут стать сахарный диабет, гипертония, стресс и нездоровый образ жизни.
Чаще всего об инфаркте миокарда сигнализируют следующие симптомы:
- боль в груди,
- головокружение,
- ощущение, будто в легких не хватает воздуха.
Однако у некоторых людей он может проявляться по-другому. Например, на инфаркт миокарда может указывать кашель: из-за неспособности сердца перекачивать кровь в легких происходит ее застой.
Еще среди неочевидных симптомов — сопровождающаяся рвотой тошнота и потливость без причины.
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