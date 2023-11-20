3 неочевидных симптома инфаркта у мужчин после 40 лет назвали врачи

Врачи перечислили неочевидные симптомы, которые могут сигнализировать об инфаркте миокарда у мужчин старше 40 лет. Об этом пишет издание Daily Mail.

После 40 лет мужчины, как и женщины в период менопаузы, особенно подвержены риску развития инфаркта. Причиной этого могут стать сахарный диабет, гипертония, стресс и нездоровый образ жизни.

боль в груди,

головокружение,

ощущение, будто в легких не хватает воздуха. Чаще всего об инфаркте миокарда сигнализируют следующие симптомы:

Однако у некоторых людей он может проявляться по-другому. Например, на инфаркт миокарда может указывать кашель: из-за неспособности сердца перекачивать кровь в легких происходит ее застой.