Врач рассказал, что нужно делать, если разбился ртутный градусник

"Ртуть имеет особенности, но чтобы навредить себе, надо насобирать ее очень много, создать определенные условия. Дело в том, что сама ртуть не опасна, опасны либо ее соли, либо ее пары, которые образуются при нагревании. Так что, если ртутный термометр разбился, это не повод для паники. Единственное, можно порезаться осколками стекла", – напомнил Алексей Водовозов.