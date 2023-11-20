Диетолог Разаренова рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день
Без мандаринов невозможно представить ни зиму, ни Новый год. Но, начиная их есть, важно вовремя остановиться. Иначе можно столкнуться с неприятными последствиями. Об этом рассказала диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова, слова которой передает издание Правда.Ру со ссылкой на ИА Регнум.
По словам специалиста, цитрусовые могут вызвать аллергическую реакцию, поэтому их нужно есть с осторожностью. Александра Разаренова подчеркнула, что у каждого человека аллергия может проявиться по-разному.
Чтобы минимизировать риски, диетолог советует съедать в день не более 2-3 мандаринов.
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