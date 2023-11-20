Без мандаринов невозможно представить ни зиму, ни Новый год. Но, начиная их есть, важно вовремя остановиться. Иначе можно столкнуться с неприятными последствиями. Об этом рассказала диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова, слова которой передает издание Правда.Ру со ссылкой на ИА Регнум.