Понижают давление, укрепляют сердце: диетолог рассказала о пользе цитрусовых

Цитрусовые фрукты очень полезны для организма за счет большого количества входящих в их состав микроэлементов. Диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве" об их полезных свойствах.

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В цитрусовых содержится много магния, калия и кальция, объяснила эксперт. Магний, например, понижает давление, а калий выводит излишки жидкости из организма и укрепляет сердечную мышцу.

Также такие фрукты богаты витамином С, биофлавоноидами и нарингином, которые предотвращают повреждение клеток, замедляют старение, улучшают метаболизм и выступают в качестве антиоксиданта.

Вместе с тем некоторым стоит относиться к потреблению цитрусовых с осторожностью, предупредила диетолог. Речь идет о пациентах с заболеваниями ЖКТ, пожилых людях и тех, у кого есть предрасположенность к развитию сахарного диабета.