Некоторые овощи лучше не употреблять в сыром виде, а делать это после термической обработки. Какие именно, "Москве 24" рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

По словам специалиста, данное правило распространяется на баклажаны, которые содержат большое количество соланина. Их попадание в организм способно спровоцировать боль в желудке и тошноту.

Исключить из рациона стоит и сырую спаржу, так как она крайне плохо переваривается и в ее состав входят грубые пищевые волокна. В случае ее потребления до термической обработки любые полезные вещества из нее усвоены не будут.

Также диетолог рекомендует отказаться от шпината в сыром виде. Как она объяснила, только после обработки в нем раскрываются кальций, магний и железо.

"В сыром шпинате они находятся в органических сцепках и не высвобождаются, организм не может их усвоить. Поэтому его нужно есть только в обработанном виде", – резюмировала диетолог.