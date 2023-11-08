Чрезмерное употребление может навредить организму, об этом предупредил врач-диетолог Евгений Арзамасцев. Его слова передает Москва 24.

По словам специалиста, максимально допустимое количество соли в день - 5 граммов. Если соли съедать больше, то организм ощутит на себе негативное влияние натрия.

Евгений Арзамасцев предупредил, что даже у здорового человека могут появиться отеки. Поскольку соль задерживает воду, в кровеносной системе увеличиться объем циркулирующей крови. Особенно опасно чрезмерное потребление соли для гипертоников.