Названы самые полезные продукты при ожирении и диабете

Исследователи из итальянского Университета Пегасо назвали продукты, которые будут полезны при ожирении и диабете. Результаты работы ученых опубликованы в научном журнале MDPI.

© Unsplash.com

В ходе работы эксперты наблюдали за 62 добровольцами со средним индексом массы тела 35,8, что превышает норму. Испытуемых разделили на две группы: одни придерживались средиземноморской диеты, а другие употребляли обычные продукты.

В рамках исследования эксперты установили, что уровень глюкозы в крови остался схожим в обеих группах. Однако у тех испытуемых, которые придерживались средиземноморской диеты, снизился уровень инсулина. Вдобавок к этому участники продемонстрировали повышенную чувствительнось к инсулину.

Так, эксперты пришли к выводу, что овощи, фрукты и рыба (продукты, которые являются основой средиземноморской диеты) – позволяют контролировать уровень инсулина в крови. Эксперты также подчеркнули важность коррекции питания для профилактики диабета и его осложнений.