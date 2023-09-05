Приступы жара и холода нередко свидетельствуют о нарушениях терморегуляции. Такие приливы могут насторожить любого человека. Чаще всего это связано с нарушением кровообращения, гормональными изменениями.

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“Рамблер” разобрался, почему бросает то в жар, то в холод.

Причина первая — вегето-сосудистая дистония

Волны жара могут быть симптомами вегето-сосудистой дистонии. Она не считается заболеванием, однако обычно такое состояние характеризуется следующими проблемами: трудности со сном, тошнота, появление одышки и чувствительность к погодным изменениям.

Это состояние не связано с изменением в работе кровеносной системы, но сопутствующие изменения в температуре тела могут быть связаны с хроническим стрессом, эмоциональной нестабильностью человека.

Причина вторая — гормональные изменения

Во время гормональных изменений (пубертатный период, менопауза) приливы считаются распространенным симптомом.

Так женский организм пытается отрегулировать температуру тела в период снижения уровня эстрогена. Происходит расширение кровеносных сосудов, возникает ощущение жара.

Причина третья — простуда или грипп

При простудных заболеваниях нередко повышается и понижается температура тела. Это связано с воспалительным процессом и чаще всего сопровождается другими симптомами (насморк, боль в горле, общая слабость)

Причина четвертая — эндокринные нарушения

Нарушения в эндокринной системе вызывают нестабильность в работе желез внутренней секреции. Тиреотоксикоз, гипотериоз и сахарный диабет могут стать причиной скачков температуры тела.