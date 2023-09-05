Почему бросает то в жар, то в холод
Приступы жара и холода нередко свидетельствуют о нарушениях терморегуляции. Такие приливы могут насторожить любого человека. Чаще всего это связано с нарушением кровообращения, гормональными изменениями.
“Рамблер” разобрался, почему бросает то в жар, то в холод.
Причина первая — вегето-сосудистая дистония
Волны жара могут быть симптомами вегето-сосудистой дистонии. Она не считается заболеванием, однако обычно такое состояние характеризуется следующими проблемами: трудности со сном, тошнота, появление одышки и чувствительность к погодным изменениям.
Это состояние не связано с изменением в работе кровеносной системы, но сопутствующие изменения в температуре тела могут быть связаны с хроническим стрессом, эмоциональной нестабильностью человека.
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Причина вторая — гормональные изменения
Во время гормональных изменений (пубертатный период, менопауза) приливы считаются распространенным симптомом.
Так женский организм пытается отрегулировать температуру тела в период снижения уровня эстрогена. Происходит расширение кровеносных сосудов, возникает ощущение жара.
Причина третья — простуда или грипп
При простудных заболеваниях нередко повышается и понижается температура тела. Это связано с воспалительным процессом и чаще всего сопровождается другими симптомами (насморк, боль в горле, общая слабость)
Причина четвертая — эндокринные нарушения
Нарушения в эндокринной системе вызывают нестабильность в работе желез внутренней секреции. Тиреотоксикоз, гипотериоз и сахарный диабет могут стать причиной скачков температуры тела.
При обнаружении у себя приливов, рекомендуем незамедлительно обратиться к врачу. Он подберет подходящее решение и сможет определить причину нарушений.