Во время пандемии ковида в разных странах стали внедряться мегатесты, определяющие наличие разных вирусов у больного одновременно. В США применили больничный тест сразу на 18 вирусов, и результаты впечатлили ученых: четверть и более случаев ОРВИ оказались вызваны не одним, а сразу двумя-тремя и даже четырьмя вирусами, ударившими по человеку одновременно. Насколько множественные инфекции опаснее одиночек и чего бояться в предстоящем простудном сезоне, «Лента.ру» спросила у доктора биологических наук, профессора школы системной биологии в Университете Джорджа Мейсона (США) Анчи Барановой.

Какие вирусы ходят в Москве кроме SARS-CoV-2. Чаще всего возбудителями ОРВИ являются различные коронавирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа, респираторно-синцитиальные вирусы, риновирусы, метапневмовирусы, бокавирусы и другие. Также похожие на ОРВИ симптомы могут вызывать энтеровирусы. Все они каждый год активизируются с наступлением осени — из-за холодной и сырой погоды люди больше времени проводят в закрытых помещениях, и это способствует распространению инфекций.

«Лента.ру»: Правда ли, что при одной ОРВИ человек может страдать сразу от нескольких вирусов? Что это значит?

Анча Баранова: ОРВИ — общее название для простудных инфекций. Человек обладает большим количеством слизистых оболочек: в носу, во рту, верхних и нижних дыхательных путях (бронхи, альвеолы). Это все в принципе доступно для контакта с воздухом. Вирусам, которые заходят в эти пути, есть где развернуться. Вирусы не то чтобы друг друга расталкивают, протискиваясь в узкую дырочку. Для них слизистые оболочки человека — как несколько футбольных полей. Естественно, на таком огромном пространстве и два, и больше вирусов могут сосуществовать совершенно спокойно. Они просто будут сидеть в разных клетках человека или даже в разных отделах дыхательных путей и друг о друге не знать.

Конечно, есть ситуации, когда вирусы интерферируют друг с другом. Это когда один вирус снижает эффективность размножения другого. Например, подобное может происходить в паре аденовируса с аденоассоциированным вирусом. Но это экзотика.

А правда жизни заключается в том, что человек в каких-то своих жизненных ситуациях, как мы это называем, простудился — то есть подвергся влиянию холодного воздуха, перепадов температур. Его бросает то в жар, то в холод, иммунная система в стрессе. И в этот момент человек просто подхватывает то, что вокруг летает в воздухе. Если там летает больше чем один вирус, можно спокойно их всех приобрести.

Сейчас мы это точно знаем, потому что есть возможность сделать ПЦР-тесты и сказать, сколько у кого разных вирусов. То есть мы не можем сказать, сколько процентов каждый вирус занимает по сравнению с другими, но хотя бы в состоянии определить количество их разновидностей и видовую принадлежность.

Это пандемия ковида поспособствовала?

Это делали очень давно. Есть работа российских ученых, опубликованная еще в 2018 году в журнале PLOS One. В 2013-2017 годах в поликлиниках Новосибирска с разрешения родителей у заболевших детей брали образцы мокроты. У всех пациентов наблюдались похожие симптомы: температура, кашель, насморк. Всего в исследовании участвовали 1,5 тысячи детей. Собранные образцы протестировали на множество известных науке вирусов ОРВИ (а их на тот момент было около 200).

Только у 70 процентов ребят удалось точно установить возбудитель болезни. У остальных просто определили, что инфекция вирусная, но какой именно вирус ее спровоцировал — осталось неизвестным.

Среди опознанных патогенов лидировали грипп, риновирус и вирус респираторного синцития. И вот что интересно: в одном из десяти случаев у заболевшего ребенка был обнаружен не один, а два или даже три разных вируса

Российская вирусная статистика от американской практически ничем не отличается. В разные сезоны у нас разные превалирующие вирусы. Условно говоря, различие между годами более важно, чем различие между континентами.

То есть вирусные мониторинги делались гораздо раньше периода пандемии. Просто в результате ковида вирусология стала модным направлением, получила финансирование на пилотные проекты и эпидемиологические обзоры. Ведь при пандемии нужно было следить за вариантами SARS-CoV-2. Попутно при секвенировании определяли и другие вирусы. Появилось больше данных.

У кого больше шансов на множественную инфекцию и насколько тяжело протекает в этом случае болезнь?

Самостоятельно больной не сможет определить, сколько вирусов в нем сидит — один, два или больше. И даже врач только лишь по внешнему виду и осмотру диагноз не поставит. Выясняется это только с помощью ПЦР.

Шанс подхватить множественную инфекцию есть практически у каждого из нас. Но считается, что самые активные потребители и распространители заразы — все же дети, новосибирское исследование это наглядно показало.

У взрослых при плохом состоянии иммунной системы некоторые вирусы могут надолго задерживаться. И человек не то чтобы сразу несколько вирусов где-то цепляет, просто он, например, может получить новый вирус поверх старого.

Как множественная инфекция сказывается на самочувствии, до сих пор неясно. Просто некоторые вирусы могут объединяться, помогать друг другу, нанося организму больший вред. Другие, как я уже говорила, мешают конкурентам размножаться, борясь внутри наших клеток за одни и те же ресурсы. Второе более хорошо изучено и неоднократно описано. Кстати, вирус простого насморка (риновирус) несколько защищает человека от гриппа. А о вирусной кооперации наука пока знает гораздо меньше

Скоро ли тесты на множественные вирусы при простуде войдут в рутинную практику врача?

Эти тесты сегодня полезны главным образом для поддержания общественного здоровья. То есть заказчиками тут выступают не медицинские организации, а эпидемиологические службы, чтобы мониторить циркуляцию возбудителей на территориях, формировать эпидемиологические обзоры. Потому что любая страна должна знать, что происходит в популяции в разных городах, районах. Может, придет какой-то странный вирус и будет вообще всех косить, поэтому его нужно вовремя заметить.

Как правило, конкретный пациент от этого пользу обычно не получает, просто не успевает. Собирают, допустим, мазки где-нибудь в Улан-Удэ, а исследуют пробы в Новосибирске. Или из Мурманска для анализа везут в Москву. Естественно, результаты могут и через две недели, и через месяц прийти. За это время у пациента уже и ковид, и грипп уйдут.

Есть смысл за свои деньги делать анализы на всевозможные вирусы в какой-нибудь коммерческой лаборатории?

Для стартаперов очень заманчиво сделать тесты на десяток-другой вирусов и продать их какой-нибудь крупной коммерческой клинике, потому что у этой организации достаточно клиентов, готовых платить за то, чтобы разобраться в своих болячках. Подобный сервис есть для бактериальных болезней — логично, что пригодится и для вирусных.

Расскажу, как это работает, на примере бактерий. Например, у пациента урогенитальная инфекция. Ему дают антибиотик широкого профиля. Классно, если лекарство сработает. Но часто бывает, что симптомы на неделю-другую затухают, а потом все с новой силой возвращается. Это не значит, что пациент снова заболел, просто уже имевшуюся инфекцию не долечили до конца. Для того чтобы избежать подобных ситуаций, надо применять антибиотики, специфичные для бактерии, буйствующей у конкретного человека. Есть специальные тесты, которые исследуют биологическую жидкость и конкретно определяют, что за микробы там присутствуют. Например, могут сказать: у вас клебсиелла, которая отвечает на такой-то препарат.

Казалось бы, следующий логичный шаг таких сервисов — разобраться с респираторными вирусами. Но тут проблема: для многих из них нет специфичного лечения. Для лечения гриппа создали осельтамивир, для ковида — паксловид, а для остальных вирусов пока ничего не придумали. Поэтому инициатива пациента оптом сдавать анализы на все вирусные патогены практического смысла не имеет.

Гораздо эффективнее сделать тест на грипп и ковид. Тактика лечения при этих инфекциях разная, и таблетки в арсенале есть. Значит, от теста точно будет польза

В таком случае с эпидемиологической точки зрения — зачем знать, какие вирусы гуляют в популяции, если лечения для многих нет?

Ну, например, простейшая ситуация — чтобы не перепутать, дифференцировать вирус и бактерию. У человека диагностировали бактериальную пневмонию, потому что подумали, что он заразился от соседа в больнице. А он реально где-то вирус подхватил, и ему зря дают антибиотики. Или наоборот.

Ну, а если массовые эпидтесты показывают, что в популяции активно циркулирует новый вирус, — это ведь суперважная информация для планирования жизни страны на ближайшие несколько месяцев. Регулярные эпидемиологические исследования могут предотвратить ситуации, подобные пандемии ковида.

Подобные эпидемиологические мониторинги сегодня проводят все страны. А потом кто-то сидит и составляет аналитику по всему земному шару. Условно, смотрят, где чаще всего возникают очаги возбудителей. На первом месте — Юго-Восточная Азия, в том числе Китай, это главный центр вирусного разнообразия.

Чего стоит опасаться в предстоящем простудном сезоне?

Сейчас в США идет подъем ковида. Фиксируется всплеск подтвержденных случаев заражения и госпитализаций. Но это в сравнении с довольно низкой базой, которая наблюдалась весной. Сегодняшняя как бы волна вряд ли достигнет размаха той, что была при омикроне.

Главный вариант SARS-CoV-2, который сегодня распространяется, — это EG.5. В России в прессе его многие называют «Эрис». Но это неправильно, в русском и английском имена в мифологии различаются. Правильнее этот вариант назвать «Эрида» — по имени греко-римской богини, в честь которой назвали этот штамм. ВОЗ дала определение EG.5 — «вариант, вызывающий интерес» (variant of interest, VOI). В том смысле, что он не вызывает новых симптомов, не вызывает более тяжелого течения болезни, но дает подъем инфекции в разных странах, включая Европу и США, потому интересующий ученых.