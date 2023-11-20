Иммунолог Бережанский рассказал, как проявляется аллергия на холод
Врач-иммунолог рассказал, почему возникает аллергия на холод и как она проявляется. Слова медика приводит издание "АиФ".
При аллергии на холод провоцирующим фактором является низкая температура. Реакция начинается проявляться в ветреную погоду и при температуре ниже пяти градусов. Особенно холодовой аллергии подвержены дети, так как их кожа более тонкая и активнее кровоснабжается.
Также в группе риска люди со слишком сухой кожей, герпесом, диабетом, заболеваниями щитовидной железы, распространенным кариесом, выраженными нарушениями функции вегетативной нервной системы и недавно перенесшие серьезное ОРВИ.
Первый симптом аллергии на холод — покраснение на коже, затем возникают зуд, припухлость, лихорадка, общая слабость, охриплость голоса. После может также появиться одышка, тошнота, головокружение, шум в ушах и судороги.