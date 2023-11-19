Иммунолог перечислил главные ошибки при лечении кашля

Иммунолог и пульмонолог Павел Бережанский в беседе с изданием "Аргументы и факты" перечислил главные ошибки, которые совершают пациенты при лечении кашля.

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Медик напомнил о том, что кашель является защитным рефлексом, а не болезнью. Если недуг спровоцирован вирусом, то его не стоит лечить антибиотиками – это может привести к нарушению микрофлоры, дисфункции печени и почек.

Павел также напомнил, что муколитики тоже не являются универсальным препаратом. Особую опасность представляет бесконтрольный прием муколитиков у детей.

Врач отметил, что и народные отвары не всегда идут на пользу здоровью. Так, отвар плюща от кашля нельзя пить пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а подорожник противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.