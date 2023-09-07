Отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с News.ru объяснил, как правильно лечить кашель.

По словам медика, для того, чтобы лечение было быстрым и эффективным, важно подобрать правильный препарат. Выбирать его следует в зависимости от типа кашля – сухого или влажного.

Зайцев подчеркнул: кашель не всегда нужно лечить противокашлевым препаратом. Напротив, такие средства могут блокировать кашель. При влажном кашле с мокротой нужно отдавать предпочтение лекарствам, которые ее разжижают. А второй препарат должен сокращать количество мокроты.

Если же кашель сухой, то нужно устранять воспаление. В этом случае противокашлевое средство подойдет.

"Кашляя, человек еще сильнее воспаляет заднюю стенку глотки и надрывает ее, вплоть до кровотечения и разрыва слизистой, повышается внутричерепное давление", – пояснил врач.