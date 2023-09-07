Лор Зайцев рассказал, как правильно лечить кашель
Отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с News.ru объяснил, как правильно лечить кашель.
По словам медика, для того, чтобы лечение было быстрым и эффективным, важно подобрать правильный препарат. Выбирать его следует в зависимости от типа кашля – сухого или влажного.
Зайцев подчеркнул: кашель не всегда нужно лечить противокашлевым препаратом. Напротив, такие средства могут блокировать кашель. При влажном кашле с мокротой нужно отдавать предпочтение лекарствам, которые ее разжижают. А второй препарат должен сокращать количество мокроты.
Если же кашель сухой, то нужно устранять воспаление. В этом случае противокашлевое средство подойдет.
"Кашляя, человек еще сильнее воспаляет заднюю стенку глотки и надрывает ее, вплоть до кровотечения и разрыва слизистой, повышается внутричерепное давление", – пояснил врач.
В заключение лор посоветовал не выбирать препарат самостоятельно, а проконсультироваться со специалистом.
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