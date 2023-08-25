Диетолог назвала лучший продукт против кашля

Диетолог Елена Соломатина в беседе с "Москвой 24" рассказала о лучшем продукте против кашля.

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По словам медика, таким продуктом является инжир:

"Инжир очень полезен как бактерицидное, противовоспалительное средство. Поэтому раньше, когда не было каких-то муколитических аптечных препаратов, активно использовали инжир". Елена Соломатина Врач-диетолог

Врач подчеркнула: чтобы облегчить кашель, нужно размочить инжир в теплом молоке, а затем выпить его. Этот напиток поспособствует избавлению от мокроты, а также уменьшит кашель.

Соломатина также напомнила, что инжир богат калием и магнием. Калий благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, а магний успокаивает нервную систему.

Фосфор в составе инжира улучшит состояние ногтей и хорошо скажется на умственной активности.