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Диетолог Соломатина назвала самый опасный алкогольный напиток

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала самый опасный для здоровья человека алкогольный напиток, ее слова передает портал М24.

Диетолог назвала самый опасный алкогольный напиток
© Unsplash

По словам эксперта, самое негативное действие на организм оказывает абсент. Из-за большого количества спирта и полыни в его составе, такой напиток практически мгновенно разрушает печень и почки.

Абсент сразу же разрушает печень, почки. То есть все выводящие обезвреживающие системы. Потому что из-за токсичных веществ печень не справляется.

Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

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Также диетолог добавила, что из-за токсичных веществ абсент способен привести человека к помешательству и психозам.

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