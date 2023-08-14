Алкоголь является одним из главных противников правильного образа жизни и хорошего самочувствия. К каким болезням может привести его употребление, порталу "Сова" рассказала специалист-кардиолог Минздрава Самарской области Анастасия Александрова.

По словам специалиста, злоупотребление спиртными напитками вызывает такие серьезные заболевания сердца, как гипертонические кризы, алкогольная кардиомиопатия и мерцательная аритмия. Врач отметила, что каждая вторая смерть от кардиомиопатии и миокардита связана с пагубным потреблением алкоголя.

Она также объяснила процесс воздействия алкоголя на организм. Так, в первую очередь увеличивается давление, а пульс ускоряется. Далее начинается кислородное голодание, работа органов постепенно нарушается.