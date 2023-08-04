$91.78+0.18100.70-0.24

Невролог Дегтярев обозначил группу риска повторного инсульта

Даниил Дегтярев, врач-невролог, рассказал о том, кому может грозить второй инсульт. Об этом сообщают "Аргументы и Факты".

Эксперт рассказал, что в течение первого года гемморагический инсульт повторяется у 2–4% людей, ишемический настигает второй раз чаще — в 10–15% случаев. После первого года риск повторного инсульта снижается.

В группе риска по второму инсульту остаются те люди, которые после первого приступа не проводят профилактические мероприятия.

Врач: 20% инсультов диагностируется до 45 лет

Для того, чтобы снизить риск появления повторного инсульта, невролог посоветовал постоянно измерять артериальное давление, контролировать сердечные сокращения, нормализовать уровень липопротеинов и холестерина в крови, а также исключить другие сердечно-сосудистые и неврологические заболевания. При их наличии нужно консультироваться с врачом и подбирать соответствующее лечение.

Ранее сообщалось, что врач назвал главный фактор риска для инфаркта и инсульта.

Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости