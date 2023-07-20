Врач: 20% инсультов диагностируется до 45 лет

Врач Глотова рассказала, какая часть инсультов диагностируется в молодом возрасте
Около 20% от общего числа инсультов, выявляемых как в России, так и в других странах, развиваются в возрасте от 15 до 45 лет. Об этом сообщают "Известия" с ссылкой на выступление врача Наталии Глотовой.
По ее словам, на сегодняшний день можно с точностью говорить том, что инсульт молодеет. Об этом свидетельствует статистика.
"Границ и пределов для развития инсультов нет. Заболевание может развиваться даже в младенческом и раннем детском возрасте – до 15 лет. Таких случаев регистрируется достаточно много".
Прежде всего, по словам врача, это происходит из-за генетической обусловленности к развитию таких заболеваний, как гипертония, атеросклероз, сахарный диабет и др.
Всего, как сообщила Наталия Глотова, в России ежегодно фиксируется от 400 000 до 500 000 случаев инсультов.