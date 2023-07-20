Врач: 20% инсультов диагностируется до 45 лет

Около 20% от общего числа инсультов, выявляемых как в России, так и в других странах, развиваются в возрасте от 15 до 45 лет. Об этом сообщают "Известия" с ссылкой на выступление врача Наталии Глотовой.

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По ее словам, на сегодняшний день можно с точностью говорить том, что инсульт молодеет. Об этом свидетельствует статистика.

"Границ и пределов для развития инсультов нет. Заболевание может развиваться даже в младенческом и раннем детском возрасте – до 15 лет. Таких случаев регистрируется достаточно много".

Прежде всего, по словам врача, это происходит из-за генетической обусловленности к развитию таких заболеваний, как гипертония, атеросклероз, сахарный диабет и др.